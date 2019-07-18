وكالة أوروبية: نظام جاليليو لتحديد المواقع يستأنف عمله قريبا بعد انقطاعه 6 أيام

كتب أحمد علوى

أعلنت الوكالة الأوروبية المكلفة بتشغيل نظام "جاليليو" الأوروبى للملاحة بالأقمار الاصطناعية ، أن النظام سيستأنف نشاطه قريبا بعد توقفه عن العمل منذ 6 أيام.

وكان النظام الذى بدأ العمل فى مرحلة تجريبية منذ نهاية 2016 تعرض لعطل، الجمعة، إثر مشكلة تقنية متصلة ببنيته التحتية على الأرض ، و وأوضح عضو فى الفريق الخاص بـ"جاليليو" أن "الخدمات الأساسية للنظام أعيدت إلى طبيعتها، وبات فى إمكان المستخدمين التجاريين رؤية إشارات لاستئناف خدماته".

وبفضل أقماره الاصطناعية لـ 16، التى تحلق فى مدار حول الأرض، سيدخل النظام الأوروبى العالمى الجديد لتحديد المواقع "جاليليو"، حيز الاستخدام فى أكتوبر القادم، ويمكن أن يتجاوز منافسه النظام الأمريكى لتحديد المواقع جى بى إس.

ويعرف نظام جاليليو ، بكونه نظام لتحديد الموقع الجغرافى عن طريق الأقمار الصناعية، يعادل الـGPS "نظام تحديد المواقع العالمى"، الذى تستخدمه هواتفنا الذكية، ويجرى حاليا العمل على إنجاز هذا النظام بشكل كامل عن طريق 30 قمراً صناعياً، تدور حول الأرض، على ارتفاع 23222 كم.

وفى الوقت الراهن، هناك 12 قمراً صناعياً موضوعة فى مكانها، وستنضم إليها أربعة أقمار أخرى فى أكتوبر المقبل، ما يعنى أن نظام جاليليو، سيدخل فى الخدمة مع نهاية العام، وسيكون كامل التشغيل فى العام 2020، عندما تكون جميع الأقمار الصناعية فى مكانها، وكما يوحى اسمه، فإن هذا النظام سيحدد موقعك بواسطة الأقمار الصناعية، شريطة أن يكون لديك جهاز الاستقبال المناسب "مثل الهاتف الذكى الذى لديه هذه الميزة"، ويمكن أن نجد هذا النظام فى السيارة، ونعرف متى ستصل الحافلة، ونحدد موقع الأصدقاء أو أقرب صيدلية، أو كيفية الوصول إلى أفضل منتجع.