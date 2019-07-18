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وصول بعثة كندية لمراقبة الانتخابات البرلمانية فى أوكرانيا

الخميس، 18 يوليه 2019 10:11 م
وصول بعثة كندية لمراقبة الانتخابات البرلمانية فى أوكرانيا انتخابات فى أوكرانيا
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس أن بعثة مراقبة الإنتخابات برئاسة لويد أكسوورثى وصلت إلى أوكرانيا قبل بدء الإنتخابات البرلمانية هناك.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند -فى تصريح صحفي- "قبل الانتخابات البرلمانية الأوكرانية فى 21 يوليو، وصل 238 مراقبا كنديا لفترة قصيرة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع لدعم العملية الديمقراطية."


وأضافت "برئاسة لويد أكسورثي، سيقوم الوفد بمراقبة العملية الانتخابية فى مناطق مختلفة فى أوكرانيا فى يوم الانتخابات، بما فى ذلك افتتاح مراكز الاقتراع والتصويت وعد الأصوات وجدول النتائج."


وأشارت إلى أن المراقبين سينضمون إلى مراقبين آخرين طويلى الأمد يعملون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى لدراسة القضايا التى تتراوح بين مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية والتدخل الأجنبى والتضليل.


وأكدت الوزيرة أن القدرة على المشاركة فى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة هى حق ديمقراطى أساسي، معربة عن شعور بلادها بالفخر لدعم شعب أوكرانيا فى ممارسة هذا الحق.


أوكرانيا

انتخابات برلمانية

كندا

بعثة مراقبة

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