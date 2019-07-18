وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً إلى ميناء جدة السعودى

جدة (أ ش أ)

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامى، اليوم الخميس، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً، حيث وصلت عبارة من ميناء سواكن بالسودان، وعلى متنها 1633 حاجاً.

arrivée des premiers vols de pèlerins par voie maritime.https://t.co/Wf1GlyQgKu pic.twitter.com/ZQa3e8PASY — spa_fr (@spafr4) ١٨ يوليو ٢٠١٩

ورحب رئيس الهيئة العامة للموانىء السعودية، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالميناء بوصول الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، وقدموا للحجيج الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، متمنين لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المهندس سعد الخلب قوله إن الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام 1440 هجرية، تستهدف استقبال 22 ألف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة عن عددهم االعام السابق بنسبة 37%، وذلك عبر 22 رحلة تقوم بها 4 عبارات.