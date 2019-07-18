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وزير خارجية تونس يبحث مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى سبل دعم المسار الديمقراطى

الخميس، 18 يوليه 2019 04:13 م
وزير خارجية تونس يبحث مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى سبل دعم المسار الديمقراطى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
تونس (أ ش أ)

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التقى وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى بأعضاء من الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، حيث استعرض التطورات التى يشهدها مسار الانتقال الديمقراطى والتحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجهها تونس فى المرحلة المقبلة والجهود التى تبذلها الحكومة من أجل مكافحة الإرهاب وإنجاح المسار الديمقراطى من خلال الاستعداد الجيد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالى .

وعبر خميس الجهيناوى، وفقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس، عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها الثابت لتونس ..مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا الدعم فى المرحلة المقبلة ومساعدة تونس على تجاوز التحديات التى تعترضها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.


من جهته، أكد السيناتور روبرت منيندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنيابة فى مجلس الشيوخ أن " تونس تعد من الدول القلائل التى تحظى بدعم صريح من غرفتى الكونجرس الأمريكى وكذلك من الحزبين الجمهورى والديمقراطى على حد السواء"، مذكرا فى هذا الشأن بأهمية تبنى مجلسى النواب والشيوخ فى شهر يونيو الماضى لمشروعى قرارين يدعمان التجربة الديمقراطية التونسية.

 


تونس

الكونجرس الامريكى

وزير الخارجيه التونسى

المسار الديمقراطى فى تونس

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