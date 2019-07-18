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وزير النقل الجزائرى الأسبق يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد المالى

الخميس، 18 يوليه 2019 01:56 م
وزير النقل الجزائرى الأسبق يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد المالى الشرطة الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

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مثل اليوم الخميس، عضو مجلس الأمة الجزائرى عمار غول أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله فى التهم الموجهة إليه فى إطار قضيتى الفساد المتعلقتين برجلى الأعمال على حداد ومحى الدين طحكوت.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول فى أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا فى القضيتين المتعلقتين بالمدعوين على حداد ومحى الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

 


وزير النقل الجزائرى

الجزائر

الفساد

المحكمه العليا الجزائريه

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