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وزير الخارجية البحرينى يلتقى مسئولين أمريكيين

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص
وزير الخارجية البحرينى يلتقى مسئولين أمريكيين وزير الخارجية البحرينى
أ ش أ

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 التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة - خلال زيارته الحالية لواشنطن امس الأربعاء - مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ورئيس لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش، كلا على حدة.
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن الشيخ خالد أكد خلال اللقاءين - أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البدلين تبرهن على ما تحظى به هذه العلاقات من أولوية واهتمام من قبل البلدين، وتعكس مساعيهما الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بأسره.
 
من جانبه، أشاد بولتون بعلاقات الصداقة القوية البلدين، وأعرب عن تقديره لاستضافة البحرين لورشة السلام من أجل الازدهار في خطوة مهمة تؤكد الدور المهم لمملكة البحرين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن بلاده ستواصل جهودها الهادفة للتصدي لخطر إيران في المنطقة، مؤكدًا أن مواجهة خطر إيران يعد خطوة مهمة وهدفًا رئيسيًا لأجل السلام المستدام والاستقرار في المنطقة ويستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيقه.
 

جون بولتون

البحرين

وزير الخارجية البحريني

واشنطن

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