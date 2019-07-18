وزير الثقافة الفرنسى يتفقد كاتدرائية نوتردام للوقوف على حجم أضرار الحريق

باريس (أ ش أ)

قام وزير الثقافة الفرنسى فرانك ريستير، بجولة تفقدية، إلى موقع ترميم كاتدرائية (نوتردام) التاريخية فى فرنسا، للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن الحريق، الذى نشب بها فى 15 أبريل الماضى .

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، أن فيليب فيلنوف المهندس المعمارى المسئول عن الآثار التاريخية فى فرنسا والمسئول حاليا عن ترميم الكاتدرائية كان برفقة وزير الثقافة الفرنسى، خلال جولته التفقدية، فى أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية فى باريس والعالم، مضيفة أنه لا يزال العمال يؤمنون بنية الكاتدرائية قبل البدء فى إعادة البناء.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا طالبت، العام الماضى، بتوفير الأموال، لصيانة المبنى المهدد بالتداعى .

يذكر أن حريقا قد نشب بالكاتدرائية، والذى التهم جانبا كبيرا من الكاتدرائية التاريخية، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ أبراج الأجراس الرئيسية والحوائط الخارجية قبل السيطرة على الحريق .