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وزير الأوقاف اليمنى: نثمن دور السعودية فى تذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين

الخميس، 18 يوليه 2019 05:11 م
وزير الأوقاف اليمنى: نثمن دور السعودية فى تذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين
إيمان حنا

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اطلع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، اليوم الخميس، على سير الاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة لموسم هذا العام ، وفقا لوكالة سبأ اليمنية .

 

واستمع الوزير من إدارة منفذ الوديعة الى شرح مفصل عن التجهيزات التي تم إعدادها لخدمة ضيوف الرحمن قُبيل تفويجهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج،والتي تم الإنتهاء من تجهيز المخيمات الإيوائية وتوزيعها على المنفذ، إلى جانب دورات المياه، والمراكز الطبية، وترتيبات النقل، وغيرها من الإجراءات الإدارية التي تُسرع من عملية التفويج.

 

كما ناقش وزير الأوقاف مع المسؤولين السعوديين بقطاعات حرس الحدود والجوازات والجمارك والاستخبارات والداخلية، ترتيب تفويج الحجاج اليمنيين وتسهيل كافة الإجراءات لدخولهم، وتنظيم حركة المنافذ بكل يسر وسهولة.

 

وأشاد وزير الأوقاف بجهود القائمين على المنفذين اليمني والسعودى، مثمنا دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان،وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على جهودهما الكبيرة لتسهيل عملية التفويج وتذليل الصعاب أمام الحجاج اليمنيين.

 

 

كما كرم وزير الأوقاف قيادات منفذ الوديعة على الجهود التي بذلوها طوال العام في خدمة المعتمرين اليمنين البالغ عددهم 350 ألف معتمر، وكذلك للترتيبات الملموسة لحج هذا العام.


اليمن

مكة

الحجاج

حجاج اليمن

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