وزارة الطيران: مستعدون لنقل أكثر من 105 آلاف حاج العام الحالى

كتبت - أسماء نصار

ودع رئيس بعثة الحج الرسمية بجمهورية مصر العربية الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، بحضور عدد من قيادات وزرات الطيران المدني والداخلية والأوقاف والمالية والصحة.



وأكدت وزارة الطيران المدنى أن المطارات المصرية استعدت لاستقبال أكثر من 105 آلاف حاج هذا العام يتم نقلهم علي متن شركات الطيران المصرية والسعودية.



ووجهت الوزارة جميع العاملين بشركات الوزارة إلى تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين علي مصرللطيران وشركات الطيران الأخرى والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لإنسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أى معوقات بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.



وقالت الوزارة إنها تشرف كل عام بخدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وهو ما يلقي علينا مسئولية كبيرة، فهي مهمة عظيمة نحرص عليها ونستعد لها من شهورعديدة ونقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.



ومن جانبة قال وزير الموارد المائية والرى رئيس بعثه الحج الرسمية أنه تم بذل جهد كبير بين كل الجهات والوزارات المعنية بالحج للخروج بصورة مشرفه تليق بجمهوريه مصر العربيه مؤكدا ان جميع أفراد البعثة في خدمه الحجاج لتذليل وحل كل المشكلات التي تواجههم، متمنيا للحجاج رحلة مباركة وان يعودوا سالمين بإذن الله إلى أرض الوطن وأضاف انه تم أيضا التنسيق مع السلطات السعودية لضمان نجاح موسم الحج.



ووجهت وزارة الأوقاف الشكر لوزارة الطيران المدني لما تقدمه من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وأضاف جمعة إنه لأول مره يتم ايفاد 60 عالماً من علماء الأزهر الشريف وكذا 9 واعظات لمرافقة بعثات الحج وذلك للتيسير علي حجاج بيت الله الحرام وتقديم لهم التوعية الدينية والرد علي أسئلتهم لتجنب الفتاوي غير صحيحة.



ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم 8 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل ما يقرب من 2000 حاجاً من حجاج قرعة الجيزة وترانزيت بعض الدول وستبدأ أولي رحلات جدة من مطار القاهرة الدولي يوم الأثنين الموافق22 يوليو بتسيير 8 رحلات جوية لنقل حجاج قرعة الدقهلية، ومن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس تشغيل أخر رحلات في مرحلة الذهاب أما عن مرحلة العودة إلي مطار القاهرة ستكون أول رحلة يوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس وتنتهي رحلات العودة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019.



وسخرت مصرللطيران كافة طاقتها وإمكانياتها وقامت الشركات التابعة لها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية بالدفع بأحدث معدات لتقديم افضل واسرع خدمة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن وقد تم إيفاد مجموعات عمل من مختلف تخصصات مصرللطيران لتكون في شرف استقبالهم في مطاري جدة والمدينة المنورة وكذلك توديعهم في مرحلة العودة وتم تزويدهم بكافة المعلومات المطلوبه لتقديم افضل خدمة للسادة الحجاج لضمان انسيابية الجسرالجوي كذلك تم التنسيق مع اقليم مصرللطيران بالسعودية فيما يخص استقبال الحجاج المصريين لمراجعة الاجراءات والاستعدادات هناك.



ومن المخطط أن تنقل مصرللطيران هذا العام اكثر من 74 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24000 حاجا من حجاج القرعة و 12000 حاجا من حجاج التضامن الإجتماعي و7000 حاجا من حجاج الترانزيت و10500 حاجا من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000حاجاً من حجاج العمل والزيارة ، هذا بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاجاً من الحجاج الفلسطنيين و 21 رحلة جوية لنقل 6100 حاجاً من حجاج دولة مالي.



ومن المقرر أن تسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلي جدة و145 رحلة جوية إلي المدينة المنورة ، وتسيرالشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلي جدة لنقل 4600 حاجاً و 8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاجاً ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاجاً وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاج.