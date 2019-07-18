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وزارة الزراعة تقدم 5 توصيات لمواجهة تقلبات درجات الحرارة على الخضر والفاكهة

الخميس، 18 يوليه 2019 03:27 م
وزارة الزراعة تقدم 5 توصيات لمواجهة تقلبات درجات الحرارة على الخضر والفاكهة وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى المعمل المركزى للمناخ الزراعى ، عددا من التوصيات لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة على محاصيل الأرز والخضر والفاكهة.

- الاهتمام بعملية الرى لمحصول الأرز خلال الموجة الحارة، وذلك لتغيير جزء من الماء الساخن الموجود حول النبات لتلطيف درجة الحرارة منطقة المجموع الجذري وتحسين المناخ الدقيق حول النباتات.

- بالنسبة لمحاصيل الخضر والفاكهة: الاهتمام بالتسميد بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد.

- الاهتمام بعملية الرى لتوفير كميات مناسبة من مياه الرى بمنطقة انتشار الجذور لزيادة تحمل النبات للموجة الحارة وتعويض الفاقد من النباتات سواء من عملية البخر أو النتح.

- تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم بمعدل 7 جرام للتر لمحاصيل الخضر، و10 جرام للتر للفاكهة، حيث وجد أن معاملة النباتات بمركبات السليكا أو حمض الأورثوسليسيك تؤدى إلى تغيرات مورفولوجية من شأنها زيادة سمك الأوراق وزيادة كثافة الشعيرات على الأوراق وزيادة صلابتها وطولها مما يجعلها أكثر احتفاظا بالماء وتحملا لعوامل الإجهاد البيئي وخاصة الحرارة المرتفعة.

- طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير لمخلوط بوردو (جير + سلفات نحاس)، مما يقلل ضرر الأشعة الشمسية وتجنب تشقق الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، وخاصة الأشجار الصغيرة.

- منتجى المانجو الموالح لابد من الاهتمام بعمليات الرى وفقا للمقنن المائى وعدم التهاون فى هذا الامر حتى لا يتعرض الشجر المنزرع إلى تساقط الثمار.

 


المركزى للمناخ

البحوث الزراعية

محصول الأرز

منتجى الخضروات

التقلبات الجوية

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