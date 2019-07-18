ورشة عمل لطلبة جامعة جنوب الوادى حول فوائد انشاء "المركز التكنولوجى"

وأوضح رئيس مدينة الزينية خلال اللقاء،أن أهداف المركز التكنولوجي بالمدينة تتمثل في ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية،وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى،والتكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته،وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية، والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى انجاز الخدمة.

وعن العائد من خدمة المركز التكنولوجي، أكد رئيس مدينة الزينية لطلبة الجامعة خلال الورشة أن العائد من الخدمة هو الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة اعمال الادارات وتحقيق خدمة افضل للمواطن،وقدره عاليه للقيادة لسرعة اتخاذ القرار،والحصول على المعلومة في التوقيت المناسب،وتوفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.

أما بالنسبة للخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي فهي مايلي :"الخدمات المقدمة للمواطن تصل الى حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل (استخراج رخصة بناء – هدم – اشغال طريق - محلات ) و(بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت ايلة للسقوط ).

وأنهى رئيس المدينة حديثه بأنه سوف يتم العمل بكل الجهد والجدية على توفير هذه الخدمة للمواطن وحتى ترتقي مدينتنا ونواكب بها الأمم.

كما نظمت الإدارة الصحية بمدينة الزينية شمالي الأقصر ندوة تدريبية بالوحدات الصحية التابعة لإدارة الزينية الصحية تشمل تدريب الأطباء والتمريض والرائدات الريفيات، وذلك بهدف التعامل مع الحالات التابعة لبرنامج تكافل وكرامة برنامج غير القادرين، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ووفقاً لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

وأقيمت الندوة بحضور كل عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، ونائب رئيس المركز يوسف جلال، والدكتور على أبوزيد مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتورة فريال عبدالعزيز نائبة مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتور جورج مراد مسئول البرنامج بالإدارة، حيث تضمنت تعريف كافة العاملين فى القطاع الطبى على مستوى الوحدات الصحية بالزينية بالشروط اللازمة فى الحالات التابعة لبرنامج تكافل وكرامة، مع التأكيد على تسهيل تقديم كافة الخدمات الطبية للحالات التابعة للبرنامج.