هل يحق للحاصلين على الثانوية من خارج البلاد التقديم فى كلية الشرطة هذا العام؟

كتب محمود عبد الراضى

يحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد التقدم لكلية الشرطة من خلال مكتب التنسيق بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتجرى متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما.