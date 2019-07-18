هدايا خاصة.. السعودية توفر مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانى للحجاج

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

دشنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، التي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا".

وبحسب صحيفة الرياض ، تنفذ المبادرة لجنة السقاية بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن. ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج يقوم بتنفيذها فريق ميداني على مدار 24 ساعة، تحت إشراف مؤسسة رؤية 190، حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام في بادرة نوعية تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

من جهته أوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن هذه المبادرة التي تتبناها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع مطار المؤسس، تهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن تتمثل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيراً إلى أن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.

وأعرب مدير عام المطار عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه على ما يقدمانه من دعم لمطار المؤسس، منوهاً بالمتابعة المستمرة من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني التي انعكست على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

الجدير بالذكر أن المشروع يأتي جزءاً من مجهودات المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وما يوجه خادم الحرمين الشريفين ولي عهده من خدمات جليلة جعلت الحجاج والمعتمرين يؤدون مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وطمأنينة.