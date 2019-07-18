نقابة صيادلة الإسكندرية: استمرار حملة لا تشترى دواءك من خارج الصيدلية للعام الثالث

أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، استمرار عملها فى حملة "لا تشترى دواءك من خارج الصيدلية"، التى بدأتها فى عام 2016، مشيرة إلى أنها اجتمعت بعدد من الشركات، وأرسلت خطابات لعدد من العيادات، بجانب التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الصحة للتراخيص غير الحكومية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالإسكندرية، والمحامى العام، ووكيل وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر، وأسفرت الجهود عن العديد من الحملات على العيادات والمراكز الطبية وتحريز كميات من الأدوية فى عيادات التخسيس والنساء، وبعض المراكز الطبية بمناطق المنتزة والجمرك وشرق والعجمي ووسط .

وأشارت نقابة صيادلة الإسكندرية، إلى أنها ستُعيد طباعة بوسترات " لا تشترى دواءك من خارج الصيدلية"، وتحذيرات وزارة الصحة، والتى سبق توزيعها على الصيدليات بعدم شراء الأدوية من المراكز الطبية والعيادات مرة أخرى.