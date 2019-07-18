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ناشط حقوقى قطرى: "سياسة أسرة حمد بن خليفة فى إدارة قطر لا تمثل إلا أنفسهم"

الخميس، 18 يوليه 2019 06:38 م
ناشط حقوقى قطرى: "سياسة أسرة حمد بن خليفة فى إدارة قطر لا تمثل إلا أنفسهم" جابر المرى
كتب أحمد عرفة

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فضح الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، سياسات تنظيم الحمدين فى إدارة قطر، موضحا أن النظام القطرى لا يمثل سوى نفسه ولا يمثل شعبه.

وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن السياسة لأسرة حمد بن خليفة آل ثاني في إدارة موطني قطر لا تمثل إلا أنفسهم وبعض المرتزقة الذين تم الإتيان بهم لقطر.

وأوضح جابر المرى، أن هؤلاء المرتزقة مهمتهم هى تنفيذ المخطط الهادف إلى تمزيق الجيوش العربية و زعزعة استقرار الشعوب و خصوصا مصر والسعودية التي أصبحت عائقا وسداً منيعاً ضد تمزيق الأمة العربية.

 

 


قطر

جابر المرى

تميم بن حمد

ازمه قطر

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