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نائب الرئيس الأمريكى: سنفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران

الخميس، 18 يوليه 2019 05:36 م
نائب الرئيس الأمريكى: سنفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران مايك بنس
كتب محمد تهامى زكى

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قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران فى العراق.

 

وأضاف بنس، وفقا لما نشرته "العربية نت"، أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

 


مايك بنس

نائب الرئيس الامريكى

ايران

العراق

واشنطن

المليشيات المسلحة

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