نائب الرئيس الأمريكى: سنفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران فى العراق.
وأضاف بنس، وفقا لما نشرته "العربية نت"، أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.
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قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران فى العراق.
وأضاف بنس، وفقا لما نشرته "العربية نت"، أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.
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