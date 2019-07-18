موجز6.. السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر ويشيد بمنتخبها.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 في الكاميرون.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية فى ثلاث من دول جنوب آسيا (نيبال والهند وبنجلاديش) أدت إلى مصرع 93 طفلا على الأقل وتعريض حياة ملايين آخرين للخطر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية له.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.

قالت الحاجة ظريفة داوود، أكبر حاجة سنا فى الحجاج المصريين البالغ عددهم نحو 80 ألف شخص، إنها ستدعوا لمصر والمصريين وشباب مصر أن يحفظه الله من كل شر، وأن يرزق الجميع الصحة والستر وراحة البال.

استنكر الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية ، محاولات الحكومة القطرية لتسييس الحج وتشويه جهود المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسعي القطري المشبوه للزج بهذه الفريضة الإسلامية المباركة في أتون الخلافات السياسية بين الدول.

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المحافظين خلال إجتماعه بهم اليوم الخميس بالإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 16 محافظة تشمل 1000 قرية، مكلفاً بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية في كل محافظة تكون تابعة للمحافظ مباشرة، على أن يتم تعيين مدير مشروع في كل وحدة من هذه الوحدات، ويتم تخصيص المبالغ المالية الخاصة بالمشروعات والخدمات التي تقدم ضمن المبادرة للوحدة، منبهاً أن تكون مسئولية الوحدة الإشراف ومتابعة التنفيذ، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

قالت صحيفة الديلى تليجراف، البريطانية، إن القائمين على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك " يستخدمون خليطا من الذكاء الاصطناعى و15 ألف موظف لمتابعة المحتوى الذى يتم نشره ، مشيرة الى أن الشركة أعدت قائمة ضخمة للكلمات المسيئة والشتائم، يعتقد أنها الأكبر فى العالم، بعد فحص آلاف المنشورات المسيئة ومنشورات الكراهية بمختلف اللغات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النتيجة الكاملة لطلاب مدرسة بيلا فى كفر الشيخ، البالغ عددهم 393 طالب وطالبة، الذين ثبت تطابق إجاباتهم وحرمانهم من الامتحان.

رصد كاميرا "اليوم السابع" كيف تغلب المواطنون على الموجة الحارة التى تضرب البلاد، حيث من المتوقع أن تنكسر اليوم تلك الموجة التى ضربت كافة الأنحاء بالجمهورية على ان تواصل انخفاضها بدءا من الغد .

أصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عدد من التعليمات لطلاب المرحلة الأولى الذين من المقرر أن يبدأوا تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل.

قضت محكمة الجنح في إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، بتغريم زوجة خليجية، بمبلغ 3 آلاف درهم، وتعويض بدل مؤقت بقيمة 3 آلاف درهم، وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية، بعد إدانتها في قضية الاطلاع على محتويات هاتف زوجها وتصوير الرسائل النصية الخاصة به، وذلك في الدعوى المرفوعة من زوجها.

أكد جمال بلماضى، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا.

أمرت السلطات فى الأرجنتين بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد اليوم الخميس، وصنفت الجماعة اللبنانية التى تلقى عليها باللوم فى هجومين على أراضيها فعليا منظمة إرهابية.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورًا للمديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالامتحان الورقى المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوى وفق الجدول المعتمد من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.

قالت وزارة الأوقاف، إنه لأول مرة تم سفر 9 واعظات من السيدات خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تفويج 60 واعظ من الفقهاء مع بعثة الحج لتقديم النصح والإرشاد وتوعية الحجاج بالسعودية، جاء ذلك خلال احتفالية توديع أول فوج من الحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج .

قتل مسلحون 3 دبلوماسيين أتراك بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أحدهم نائب القنصل التركي فى العراق ومرافقين، ولاذوا بالفرار، فى جريمة تختلف ملابساتها ودوافعها وموقعها كل الاختلاف عن تلك التى ارتكبها شرطى تركى وقتل السفير الروسى فى قلب أنقرة فى 19 ديسمبر 2016، لكن المؤكد أنه لا يمكن فصلهما عن سياسة النظام التركى سواء فى داخل تركيا أو سياستها القمعية وجرائمها تجاه الأكراد.

كشف المركز الإعلامى للحكومة فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 9 شائعات إنتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 11-18 يوليو الجارى.