منظمة المرأة العربية تطلق دورة تدريبية لسيدات الوطن العربى فى مراقبة الانتخابات

تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ومؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات فى الدول العربية فى مجال (مراقبة الانتخابات العامة)، فى الفترة من 21- 23 يوليو 2019 بمراكش – المغرب.

يُشارك فى الدورة حوالى (50) متدربة من (12) دول عربية يمثلن الدفعة الأولى والدفعة الثانية من الفريق النسائى العربى المعتمد الذى تعمل المنظمة على إعداده بالقدرات اللازمة فى مجال المراقبة على الانتخابات العامة على المدى القصير والطويل.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتى فى إطار سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة التى تعقدها منظمة المرأة العربية فى مجال مراقبة الإنتخابات العامة والموجهة للسيدات فى الدول العربية بهدف إعدادهن للمراقبة على الانتخابات العامة على المدى القصير والطويل، فضلاً عن تكوين فريق نسائى عربى معتمد في مجال المراقبة على الانتخابات العامة، و شرعت المنظمة فى تشكيل الدفعة الأولى من الفريق المعتمد، في عام 2018، فيما شهد عام 2019 تشكيل الدفعة الثانية من الفريق.



