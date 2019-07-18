منظمة إغاثة: تفشى سوء التغذية والأمراض فى كوريا الشمالية

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قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الخميس إن معدلات سوء التغذية والأمراض آخذة في الارتفاع في كوريا الشمالية فيما تواجه تراجع الحصاد إلى نصف مستوياته المتوقعة.

وكانت وكالات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام الرسمية تحذر من أن الجفاف والفيضانات وصعوبة الحصول على الموارد قد تؤدي إلى أزمة غذائية في بلد يخضع لعقوبات دولية صارمة بسبب برنامج الأسلحة النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وقال محمد بابكر رئيس مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كوريا الشمالية في بيان "نشهد بالفعل تأثيرات هذا الجفاف على الفئات الضعيفة من السكان.

"معدلات سوء التغذية والأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال والتهاب القولون آخذة في الارتفاع".