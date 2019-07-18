منال في دعوي خلع بأسيوط: زوجى مسافر الخليج ويرسل الحوالات لوالده

أسيوط - ضحا صالح

أقامت زوجة دعوي خلع ضد زوجها بعد زواج دام اكثر من 6 سنوات حيث قالت " منال ، خ ، ه" ان زوجها " فتحي ، م" تزوجها منذ 6 سنوات في منزل العائلة ووعدها بالانتقال لاحقا الي منزل مستقل وسافر بعدها علي وعد بتنفيذ النقل الي منزل اخر ولكنه لم يفي بوعده وفوجئت ايضا انه يرسل جميع امواله الي والده ولا يرسل لها مصروف خاص بها .

واضافت منال في القضية رقم 1242/ اسرة 2018 انها حاولت معه ان يرسل لها مصروفها الخاص بعيدا عن والده ولكنه كان يقول لها الحوالة سترسل لوالدي وهو سيعطيكي المصروف وظلت علي حالها حتي ضاق بها الحال ولن تجد تغيير بالاضافة الي ان والد زوجها يحاسبها علي اي مبلغ تاخذه ويطالبها باعلامه عن اوجه الانفاق طلبت علي اثر ذلك من زوجها الطلاق ولكنه رفض معللا وجود طفل بينهما فقامت بتحرير دعوي خلع