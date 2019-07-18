"منازل مطبوعة".. الـ"3D" يدخل عالم البناء فى دبى قريبًا (صور)

كتب أحمد علوى

تستعد دبى لبناء أول منازل مدشنة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قريباً، وذلك فى نقلة نوعية فى عالم البناء والإنشاءات فى الشرق الأوسط بشكل عام، والعالم العربى بشكل خاص.

وبحسب ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، نظمت مسابقة عالمية للشركات المزودة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد فى العالم، وتم بموجبها منح إحدى الشركات عقد بناء نموذج لأحد المنازل بهذه التقنية فى دبى، على أن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع مقاول محلي، بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الوطنية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع العقاري.