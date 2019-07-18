مقتل 22 من عناصر طالبان فى غارت جوية أفغانية

كابول (أ ش أ)

قُتل 22 من مسلحى حركة طالبان إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها قوات الأمن الأفغانية على إقليمى هلمند وبادجيس.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن مسؤولين عسكريين قولهم، اليوم الخميس، إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 من مسلحى (طالبان) فى منطقة كاجاكى فى إقليم هلمند جنوبى أفغانستان.

وأضاف المسؤولون أن إحدى الغارات الجوية أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان فى منطقة (أب كامارى) فى إقليم بادجيس شمال غرب البلاد.

من جانبها، لم تعلق حركة (طالبان) على الغارات الجوية حتى الآن.

وتدهور الوضع الأمنى فى إقليمى هلمند وبادجيس خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو (طالبان) فى بعض مقاطعات الإقليمين، وغالبا ما يشنون أنشطة إرهابية.

وفى الوقت نفسه، تجرى القوات الأفغانية بشكل روتينى عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة فى الإقليمين.

وتشن القوات الأمريكية غارات جوية منتظمة فى المناطق المضطربة من البلاد؛ لقمع حركة (طالبان) وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.