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قبل مباراة نهائى أمم أفريقيا..

مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى الجزائر و السنغال

الخميس، 18 يوليه 2019 10:57 م
مطار القاهرة يواصل استقبال مشجعى الجزائر و السنغال مطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عدد كبير من مشجعي السنغال على متن عدة رحلات ترانزيت، لتشجيع منتخب بلادهم في نهائي كأس الأمم الأفريقية غدا الجمعة والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.
 
كما يواصل مطار القاهرة الدولي، إستقبال رحلات المشجعين القادمة من الجزائر لمساندة منتخب بلادهم، حيث وصل على متن رحلة مصر للطيران رقم 846 100 مشجع جزائرى، لمساندة منتخب بلادهم فى مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، غدا بإستاد القاهرة.
 
وكان مطار القاهرة استقبل صباح اليوم 7 طائرات خاصة قادمة من الجزائر، على متنها مشجعين منتخب الجزائر لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة.
 

 


السنغال

الجزائر

امم افريقيا

مطار القاهرة

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