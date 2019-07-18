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مطار القاهرة يستقبل 7 طائرات خاصة لمشجعى منتخب الجزائر

الخميس، 18 يوليه 2019 02:17 م
مطار القاهرة يستقبل 7 طائرات خاصة لمشجعى منتخب الجزائر مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، 7 طائرات خاصة قادمة من الجزائر، على متنها مشجعين جزائريين لمساندة منتخبهم فى مباراة النهائى لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة.
 
وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوى على الدفع بأعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.
 
وكان الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، وصل إلى مطار القاهرة، منذ قليل، فى زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب بلاده مع السنغال المحدد لها غدًا الجمعة باستاد القاهرة.
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة أنه تم استقبال رئيس الجزائر المؤقت فى صالة الاستراحة الرئاسية.
 
جدير بالذكر أن منتخب الجزائر نجح فى الوصول إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

 


مطار القاهرة

منتخب الجزائر

البطولة الإفريقية

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