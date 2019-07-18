سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 03:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلى الأراضى المقدسة لأكبر الحجاج سنا.. صور

الخميس، 18 يوليه 2019 02:31 م
مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلى الأراضى المقدسة لأكبر الحجاج سنا.. صور مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلي الأراضي المقدسة لأكبر الحجاج سنا
كتب ـ أحمد مصطفى - رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت مصر للطيران رد قيمة تذكرتين الحج، لاثنين من أكبر الحجاج سناً وهما الحاج عبد المنعم محمد إسماعيل فياض ويبلغ من العمر 90 عـاماً والحاجة ظريفة محمود محمد داود وتـبلغ من العمر 85 عامـاً وهما من حجـاج قــرعة الجيزة ، وذلك على رحلة رقم MS677 المتجهة إلى الأراضي المقدسة..جاء ذلك خلال احتفالية توديع أول فوج حجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة.
 
مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلي الأراضي المقدسة لأكبر الحجاج سنا (1)
 
وقام بتسليمها الجائزة الطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، هذا بالإضافة إلى رد 50٪ من قيمة 3 تذاكر لحجاج هذه الرحلة، وهم شفيقة احمد محمد، محمد عبد العزيز مرسى، زبيدة محمد أحمد أبو العلا، وعدد 10 قسائم وزن إضافى مجانى يتم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين فى السحب العلنى من السادة الحجاج و كذلك تقديم هدايا  تذكارية أخرى مقدمة من شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصرللطيران للأسواق الحرة.
 
مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلي الأراضي المقدسة لأكبر الحجاج سنا (2)
 
 
مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلي الأراضي المقدسة لأكبر الحجاج سنا (3)
 
 
مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلي الأراضي المقدسة لأكبر الحجاج سنا (4)

مصر للطيران

حجاج

مطار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة