مصر للطيران ترد قيمة تذكرتين إلى الأراضى المقدسة لأكبر الحجاج سنا.. صور

قدمت مصر للطيران رد قيمة تذكرتين الحج، لاثنين من أكبر الحجاج سناً وهما الحاج عبد المنعم محمد إسماعيل فياض ويبلغ من العمر 90 عـاماً والحاجة ظريفة محمود محمد داود وتـبلغ من العمر 85 عامـاً وهما من حجـاج قــرعة الجيزة ، وذلك على رحلة رقم MS677 المتجهة إلى الأراضي المقدسة..جاء ذلك خلال احتفالية توديع أول فوج حجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة.

وقام بتسليمها الجائزة الطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، هذا بالإضافة إلى رد 50٪ من قيمة 3 تذاكر لحجاج هذه الرحلة، وهم شفيقة احمد محمد، محمد عبد العزيز مرسى، زبيدة محمد أحمد أبو العلا، وعدد 10 قسائم وزن إضافى مجانى يتم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين فى السحب العلنى من السادة الحجاج و كذلك تقديم هدايا تذكارية أخرى مقدمة من شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصرللطيران للأسواق الحرة.