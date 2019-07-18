مصرع 33 شخصا وفق آخر إحصائية لحريق استوديو للرسوم المتحركة باليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا صاح "موتوا" وهو يسكب الوقود على استوديو لإنتاج الرسوم المتحركة وأضرم النار في المبنى اليوم الخميس مما أدى إلى مصرع 33 شخصا على الأقل، فى أسوأ واقعة قتل جماعى تشهدها البلاد منذ نحو عقدين.

وفى تغريدة على تويتر، وصف رئيس الوزراء شينزو آبي الهجوم الذي وقع بمدينة كيوتو بأنه "مروع بشكل تعجز الكلمات عن وصفه" وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الشرطة اعتقلت رجلا عمره 41 عاما كان يصيح قائلا "موتوا" وهو يسكب البنزين على ما يبدو حول المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق بعد العاشرة صباحا.

وقال مسؤول في إدارة المطافئ بمدينة كيوتو أن 33 شخصا تأكدت وفاتهم.