مصرع 15 مهاجرا فى انقلاب حافلة شرق تركيا

كتب وكالات

قتل 15 مهاجرا، فى انقلاب حافلة شرقى تركيا، وأفادت قناة "إن تى في" التركية، بـ"مقتل 15 مهاجرا وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب حافلة صغيرة بولاية فان شرقى تركيا، وفقا لما ورد على وكالة "سبوتنيك".

ولم تكشف تركيا المزيد من التفاصيل حول الحادثة ولا طبيعتها، ولا حالة الإصابات فيها، وكانت السلطات التركية، قد أعلنت توقيف مهاجرين غير نظاميين فى بحر إيجة، وذلك خلال محاولة التسلسل إلى جزيرة ميدللى اليونانية بطريقة غير شرعية.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة التركية وخفر السواحل ضبطت 45 مهاجرا أفغانيا فى سواحل قرية "بيوك حسون" التابعة لقضاء "أيواجق" بولاية جناق قلعة شمال غربى تركيا، كما ضبطت السلطات التركية 28 مهاجرا من جنسيات مختلفة بقرية "كوسدار" التابعة للقضاء أيضا، وجرى نقل المهاجرين إلى فرع الأجانب بقضاء "أيواجق" تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.