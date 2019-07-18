مصرع مسنة صدمتها سيارة نصف نقل خلال تواجدها أمام منزلها جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر إصطدام سيارة نصف نقل بها خلال تواجدها أمام منزلها بقرية الكلابية بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم نقلها خلال الإصابة للمستشفى لتلقى العلاج ولكنها فارقت الحياة داخل المستشفى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة، إخطاراً يفيد بإصابة السيدة "زينب.ح.ع" 65 سنة بكدمات وجروح عقب إصطدام سيارة نصف نقل بها "، وذلك خلال تواجدها أمام منزلها بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروي الحلة، وتم علي الفور نقلها لمستشفى إسنا المركزي لتلقي العلاج ولكنها فارقت الحياة في الحال، وانتقل على الفور لموقع الحادث جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمجلس المدينة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط السائق مرتكب الحادث وهو "إبراهيم.ع.م" مقيم بقرية نجع أبو حميد بمدينة إسنا، والذى إعترف بعدم وجود فرامل فى السيارة ولم يستطيع مفاداة السيدة المتوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.