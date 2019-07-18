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مصرع طفلين نتيجة إهمال والدتهما فى علاجهما من حساسية بالقليوبية

الخميس، 18 يوليه 2019 07:41 م
مصرع طفلين نتيجة إهمال والدتهما فى علاجهما من حساسية بالقليوبية إسعاف - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقى طفلين شقيقين مصرعهما بعد مرضهما وإهمال أمهما فى علاجهما، حسبما أكدت فى التحقيقات بمدينه قليوب، وتم نقل الجثتان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى المقدم محمود عقل، رئيس مباحث قسم قليوب، إشارة من مستشفى قليوب التخصصى بوصول طفلين مصابين بكدمات متفرقة وتهتكات بالجلد وزرقان وأحمرار فى جميع أنحاء جسدهم ولقوا مصرعهم فور وصولهم المستشفى.
 
أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث مباحث المديرية، حيث تبين أن الجثتين للطفلين "ب م ع" 5 سنوات وشقيقة " ش" 4 سنوات.
 
وبسؤال والدة الطفلين وتدعى "ف م ع "  34 سنة ربه منزل أقرت بأن نجليها تعرضوا لدور حساسية نتيجة تغييرات الجو الحر وهى لم تهتم لعلاجهم ولم تتهم اى أحد فى سبب وفاة نجليها فيما اتهم المدعو "عبد الله م ع" 65 سنة سائق "جد الطفلين"  والدتهما بالإهمال فى مراعاة أحفادة، مشيرا إلى أن نجله والد الطفلين يعمل بإحدى الدول العربية.
 
وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة ورد فى تقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية التنفسية مع عدم الجزم بوجود شبه جنائية وعدم وجود أى آثار للتعذيب وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحفظت الاجهزة الأمنية على الأم بتهمة الإهمال لحين العرض على النيابة  التى التحقيق.

مصرع

طفلين

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

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