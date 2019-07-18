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مصرع شخص وإصابة 35 آخرين إثر حريق فى استوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان

الخميس، 18 يوليه 2019 09:09 ص
مصرع شخص وإصابة 35 آخرين إثر حريق فى استوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان حريق فى اليابان ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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لقى شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 35 آخرين، اثر اندلاع حريق فى استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإطفاء باليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، عن مصادر بالشرطة قولها " إن شخصا سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، فيما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج فى المستشفى من إصابات ألمت به بسبب الحريق، موضحا أنه تم الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء إلى الموقع، حيث يعكف رجال الإطفاء على محاولة إخماد الحريق.

 


اليابان

الشرطه اليابانيه

حريق فى استوديو فى اليابان

رسوم متحركه

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