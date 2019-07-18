مصادرة 5 مكبرات صوت لباعة جائلين فى حملة بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

قامت إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالزرقا بمحافظة دمياط بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالوحدة وإدارة المتابعة بعمل حملة لمصادرة مكبرات الصوت من الباعة الجائلين للحد من انتشار مكبرات الصوت مدينة الزرقا وتم مصادرة 5 مكبرات صوت.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمصادرة مكبرات الصوت من الباعة الجائلين للحد من انتشار مكبرات الصوت بمراكز ومدن وقري المحافظة ومتابعة الدكتور أحمد مختار عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ،وبإشراف المحاسب هاني عبد المجيد بدران - نائب رئيس المركز لشئون المدينة.