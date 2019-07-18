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الخميس، 18 يوليه 2019 11:48 م
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مصادرة أرز تموين ودقيق مدعم فى مخابز دكرنس بالدقهلية

الخميس، 18 يوليه 2019 11:07 م
مصادرة أرز تموين ودقيق مدعم فى مخابز دكرنس بالدقهلية أرز - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن مصادرة 2 طن و200 كيلو أرز تموين، ونصف طن سكر ، ومصادرة 30 شيكارة دقيق مدعم بداخل مخبزين بدكرنس.
 
وتم التحفظ على 118 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأجا، ومصادرة عدد من لسطوانات الغاز بسبب البيع بأعلى من السعر الرسمي ببلقاس. 
 
وشدد محافظ الدقهلية فى بيان على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز ومحطات تموين السيارات ومختلف منافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة للمواد التموينية وصلاحية المعروضات للاستخدام. 
 
ومن جانبه، أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تحرير 6 محاضر تموينية للتوقف عن البيع والانتاج بدون سبب قانوني وللذبح خارج السلخانة والتصرف في مواد مدعومة ،وأضاف أنه لا زيادة في أسعار السجائر وتعليمات محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

التموين

بلقاس

ارز تموين

سكر

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