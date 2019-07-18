مسئول روسى : ننظر بإيجابية إلى اتفاق الهدنة فى "دونباس" بأوكرانيا

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رحب نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين، باتفاق الهدنة الصيفية في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، معتبرا إياه تغيراً إيجابياً.

وقال كاراسين - في تصريح صحفي اليوم الخميس - "أعتقد أن التغيرات الإيجابية واضحة، لأن الجميع كانوا ينتظرون مثل هذا النهج"، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي قفزات نوعية ويتعين تطوير هذا الأمر .

وكانت مجموعة الاتصال بشأن التسوية في شرق أوكرانيا توصلت، أمس الأربعاء، في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق بشأن هدنة صيفية جديدة في "دونباس" والتحضير لعملية تبادل كبيرة للأسرى وإصلاح جسر بلدة "ستانيتسا لوجانسكايا"، أحد المعابر القليلة عبر الخط الفصل في هذه المنطقة.