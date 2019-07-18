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مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق يعقد دورات تدريبية لكليات القطاع الصحى

الخميس، 18 يوليه 2019 02:18 م
مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق يعقد دورات تدريبية لكليات القطاع الصحى خبراء مركز القياس والتقويم بالتعليم العالى
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور محمد عوض البربرى مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، إن المركز سيعقد سلسلة دورات تدريبية لكليات القطاع الصحى فى إطار الدعم الفنى والتعاون مع قطاعات التمريض والصيدلة والطب البشرى تبدأ بدورة بعنوان (إعداد المفردة الاختبارية لكليات القطاع الصحى – المستوى الأساسى) تعقد على يومى 21 ، 22 يوليو 2019، وتليها دورة تعقد تحت عنوان (مراجعة الاختبار وإعداد بنوك الأسئلة والتقارير لكليات القطاع الصحي) على مدى ثلاثة أيام 29،30،31 يوليو 2019 ويحاضر فيها الدكتور جيهان صادق الأستاذ بكلية الطب جامعة المنوفية.

وأضاف مدير مركز القياس والتقويم، أن هدف التدريب إعداد كوادر مؤهلة لإعداد كافة أنواع الاختبارات وفق المعايير العالمية ونظم مراجعة الاختبار وإعداد التقارير الإحصائية وكيفية إعداد بنوك الأسئلة وسيتم متابعة المتدربين لتطبيق وتدريب أجيال جديدة بكلياتهم، متابعا أن تدريب القطاع الصحى يأتى بناء على تكليف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبدعم من الدكتور هشام عبد الخالق المدير التنفيذى لوحدة إدارة وتطوير التعليم بوزارة التعليم العالي، ورعاية الدكتور خالد حسن عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق.

وتابع البربرى أن هذه الدورات تأتى ضمن أنشطة المركز المتخصصة علاوة على الدورات التدريبية النوعية المتعددة التى يقدمها فى إطار دوره المجتمعى الذى بدأه منذ ثلاث سنوات بتقديم ألف منحة تدريب مجانية للطلاب والخريجين.

وفى نفس السياق، زار فريق من خبراء مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة وتطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى جامعة الزقازيق لمراجعة تنفيذ أنشطة مشروع تطوير مركز القياس والتقويم وإنشاء وحدات للقياس والتقويم بكليات الجامعة، وذلك فى إطار زيارات متابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة "دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية" بتمويل مشترك بين وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى وجامعة الزقازيق.

وقام الفريق بزيارة لوحدات الكليات المشاركة بمشروع جامعة الزقازيق لمراجعة ومتابعة إجراءات تنفيذ أنشطة المشروع بوحدات القياس والتقويم بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية الرياضية بنات.

ضم فريق الزيارة نخبة متميزة من خبراء وحدة إدارة وتطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى ومركز القياس والتقويم بالوزارة بقيادة الدكتور سحر أمين وعضوية كل من الدكتورة هبة جعفر والدكتورة علاء النعناعى والدكتور وائل قنديل، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد عوض البربرى مدير مركز القياس والتقويم ود وفاء فوزى مديرة مركز الجودة والدكتورة شيرين عيسى مديرة وحدة المشروعات بالجامعة.

بدأت الزيارة بمركز القياس والتقويم حيث قام مدير المركز بتقديم عرض وثائقى لانشطة وفعاليات وتجهيزات المشروع خلال ستة أشهر بكل من قاعات المركز والوحدات الفرعية بالكليات المشاركة بالمشروع.

وتضمنت الزيارة عقد لقاءات مع الدكتور عفيفى عميد كلية التجارة والدكتور محمد جمال عميد كلية الحقوق والدكتور محمد عراقى عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان سعد زغلول عميدة كلية التربية الرياضية بنات ومديرى وحدات القياس والتقويم التابعة للمشروع بمختلف كليات الجامعة لمناقشة نتائج الزيارة وآليات ضمان تنفيذ أنشطة المشروع، وبعد زيارة كافة مقار الوحدات بالكليات ومراجعة التجهيزات والمعدات والوقوف على الوثائق الداعمة للأنشطة، عرض الدكتور محمد على توفيق خبرة كلية الزراعة كنموذج من خبرات جامعة الزقازيق فى التصحيح الآلى وتميزها فى هذا المضمار.

واختتمت الزيارة بمناقشة أهم نقاط القوة والضعف وعناصر التميز ومقترحات التحسين لتطوير الوضع الحالى وبلوغ مستقبل أفضل لمشروع جامعة الزقازيق فى القياس والتقويم.


 

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