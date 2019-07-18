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مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى التصدى للإرهاب

الخميس، 18 يوليه 2019 03:49 م
مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى التصدى للإرهاب دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية الساعية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.
 
وعلَّق مرصد الإفتاء اليوم الخميس، على بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الذى أعلن فيه نجاح أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.
 
وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى أن عناصر القوات المسلحة، تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية، مضيفًا أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمنى مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى، وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.
 
وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 
وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر.
 
وأكد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.
 
ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 
وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسرة بطل القوات المسلحة الذي استشهد أثناء عملية التصدي للهجوم الإرهابي الآثم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 

 


مرصد الافتاء

المتحدث العسكرى

دار الافتاء

شمال سيناء

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