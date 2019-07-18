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مخاطر الموجة الحارة على الأرز وكيفية تجنب مخاطرها.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 يوليه 2019 02:05 م
مخاطر الموجة الحارة على الأرز وكيفية تجنب مخاطرها.. اعرف التفاصيل زراعات الأرز -أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات التى أصدرها مركز البحوث الزراعية لتجنب تأثير إرتفاع درجه الحرارة على زراعة الأرز، وهو ما يتطلب تنفيذ حزمة من التوصيات اللازمة لحماية المحصول الموسم الحالى.

 وأكد تقرير مركز البحوث الزراعية، أن هناك فرق بين درجة حرارة الليل والنهار إذا كان كبيراً يؤثر على النمو لأنه مع إرتفاع درجه الحرارة يزيد معدل التنفس وتكون عملية الهدم أعلى من البناء وبالتالى يبطىء نمو النباتات، موضحا :أن  الحرارة المرتفعة تؤدى إلى زيادة عملية نتح بخر وتقلل من البناء الضوئى وتعرض النباتات للذبول المؤقت مما يضطر النباتات إلى غلق الثغور كلية أو جزيئاً.

 وأضاف  التقرير، أن التأثير على عملية البناء الضوئى فيؤدى إلى انخفاض صافى عمليه التمثيل الضوئى ويقلل من تكوين المادة الجافه وبالتالى إنخفاض نسبه إمتلاء الحبوب ووزنها مما يؤدى إلى إنخفاض المحصول، مؤكد:أنه فى مرحله التزهير تؤثر الحرارة المرتفعة علي حيوية حبوب اللقاح بما يؤثر علي عمليه التلقيح  والإخصاب وزيادة نسبه العقم وبالتالى يقل عدد الحبوب الممتلئة بالسنبلة مما يؤدى إلى إنخفاض المحصول.

وتابع، أنه أثناء مرحلة الامتلاء تؤثر الحرارة المرتفعة على انتقال المواد الغذائية المخزنة إلى الحبوب مما يؤثر على عمليه إمتلاء الحبوب وبالتالى التأثير على جودة الحبوب وزيادة نسبه الشقوق والجيرية فى الحبوب وبالتالى زيادة نسبه الكسر مما يؤثر علي الجودة ويقلل نسبه تصافى التبيض ومن ثما نقص المحصول.

وأوضح  التقرير، أن هناك عدة توصيات فنية لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على محصول الأرز: لتقليل مخاطر الحرارة العاليه يجب إتباع فترات الرى الموصى بها وهى 4 عمالة ، 6 بطالة ، أن يكون الرى أثناء الليل أو الصباح الباكر والأهتمام بالرى والصرف لتجنب إرتفاع درجة حرارة المياه تحت النباتات ، يفضل الرى على اللمعه مع تقريب فترات الرى على أن يتم أثناء الليل أو الصباح الباكر الأهتمام بإضافة البوتاسيوم لأنه يساعد علي النمو والإحتفاظ بالمواد الغذائية الممثله وتقليل الهدم.


البحوث الزراعية

محصول الأرز

الموجة الحارة

مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

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