محافظ بنى سويف: تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بنى سويف - أيمن لطفى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف إنه تم تحصين وترقيم وتسجيل 89 ألفا و373 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمراكز المحافظة،لافتا إلى تكليفاته لمسؤولى الطب البيطرى بالاستمرار فى التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها، فضلا عن عقد المزيد من الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية الطب البيطرى عن مستجدات وسير العمل فى الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ،ضد أمراض الحمى القلاعية،وحمى الوادى المتصدع ،والتى انطلقت فى 22 من شهر يونيه الماضى ،وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى إلى أن العمالى للحيوانات التى تحصين وتسجيل 89 ألف و373 رأس بواقع 76 ألف و929 من الأبقار و11 ألف و223 من الجاموس و 1221من الأغنام والماعز ، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى 15 يوليو الجاري) ، مشيرا إلى تواصل الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة القرى والمراكز، منوها عن توجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بتوفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتحقيق المستهدف من الحملة التى يتم تنفيذها فى أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية،والتى تم إعدادها وتجهيزها بالفرق الطبية ،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين ،وتوفيراحتياجات الإدارات ،والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة فى الحملة.