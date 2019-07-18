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محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية يوقعان جدول أعمال اتفاقية التعاون المشترك

الخميس، 18 يوليه 2019 12:21 م
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية يوقعان جدول أعمال اتفاقية التعاون المشترك محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية
المنيا : فريق المحافظات

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وقع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، جدول الأعمال الخاص بورشة عمل أجندة 2030 واهداف التنمية المستدامة والتي استضافتها مدينة هيلدسهايم الألمانية الاسبوع الجاري بمناسبة مرور 40 عاما علي توقيع اتفاقية التأخي والتوأمة بين مدينة المنيا وهيلدسهايم، حيث اتفق الجانبان علي تبادل التعاون والتنسيق المشترك في موضوعات تتعلق بإدارة المخلفات والبيئة وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية وطرق الترويج السياحي للمنيا لجذب أعداد من السائحين وكذلك العلاقات العامة والإعلام من خلال التدريب المشترك علي اليات العمل الإعلامي والتسويق علي مواقع التواصل الاجتماعى .

وأطلقت مدينة هيلدسهايم خلال زيارة الوفد اسم مدينة المنيا، علي أحد الكباري الذي يربط عددا من أحيائها بوسط المدينة احتفالا بتلك المناسبة .

وسيقوم وفد من مدينة هيلدسهايم برئاسة العمدة بزيارة محافظة المنيا نوفمبر المقبل حيث اتفق المحافظ والعمدة علي مقترح جدول أعمال الزيارة في إطار تبادل التعاون والزيارات بين الطرفين.

وأكد محافظ المنيا، قوة العلاقات والراوبط بين المدينتين ودعم التبادل الثقافي، وقدتجلي ذلك في التعاون المستمر علي مدار 40 عاما، والجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلي تبادل الأفكار والرؤى حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وكانت زيارة وفد محافظة المنيا لمدينة هيلدسهايم الألمانية، قد بدأت مساء الاثنين، بعقد ورشة عمل بين الجانبين حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة كما زار الوفد عدد من المتاحف بالمدينة ومركز الاستعلامات السياحية.

حضر التوقيع السفير إبراهيم سلطان القنصل العام في هامبورج و الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور حسين محمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، واللواء حمزة درويش، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ومنال خيري مدير إدارة الإعلام والتواصل بالمحافظة، ومروة موسي باحث سياحي بالمحافظة.

وكانت مدينة هيلدسهايم قد وقعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتونى، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (4)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (5)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية 

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (6)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (7)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (1)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية 

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (2)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية 

 

محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية (3)
محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية 

مدينة المنيا

هيلدسهايم الالمانية

محافظ المنيا

توأمة المنيا والمانيا

جسر في المانيا باسم المنيا

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