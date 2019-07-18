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محافظ القليوبية يلتقى أعضاء مبادرة "ابنى بيتك بإيدك" لتوفير وحدات سكنية بسعر التكلفة

الخميس، 18 يوليه 2019 04:49 م
محافظ القليوبية يلتقى أعضاء مبادرة "ابنى بيتك بإيدك" لتوفير وحدات سكنية بسعر التكلفة محافظ القليوبية يلتقى أعضاء مبادرة "ابنى بيتك بإيدك"
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا مع أعضاء من مبادرة "ابنى بيتك بإيدك"، بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وأحمد مصطفى من المكتب الفني بالمحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق  الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.
 
واستمع المحافظ، لفكرة المبادرة التي تعمل على توفير وحدات سكنية وتجارية بسعر التكلفة، وهو أقل من سعر السوق 50%، حيث سيتم عمل عدد كبير من المشروعات والتي سيتم تنفيذها بهامش ربح 5٪، حيث تهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار العقارات والمبدأ المتبع لديها وهو تقديم وحدات بسعر التكلفة.
 
وأشاد المحافظ، بهذه المبادرة التي تساعد بتوفير شقق سكنية للشباب وتوفير فرص عمل للشباب مع المبادرة في كل المجالات على حسب التخصص وانشاء مشاريع جديدة للشباب بالمناطق التي سيتم عمل المبادرة، موضحا أنه يجب أن تكون تلك المبادرة لدعم وتوفير مسكن للشباب والأسر الأكثر احتياجًا.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة مشروعات سكنية في عدة مناطق بالقاهرة ويرغبون بأن تحظى محافظة القليوبية بالمبادرة.
 
 
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