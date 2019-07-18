محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول لتنمية المشروعات بقيمة 33 مليون جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تنفيذ مشروعات التطوير للبنية التحتية بنطاق حى العامرية أول، وذلك بتمويل من قبل جهاز تنمية المشروعات بمنحة تقدر ب33 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ ، فى بيان أنه سيتم البدء فى تنفيذ تطوير مرافق وشبكات المياه والصرف الصحى بحى العامرية أول وذلك من خلال تمويل يبلغ قدره 14 مليون جنيه كدفعة أولى من ضمن الاعتماد المخصص لتطوير المرافق العامة بحى العامرية أول.

وأشاد المحافظ ، بمجهودات جهاز تنمية المشروعات التى تمت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والمساهمة فى تنفيذ البرامج التنموية التى تتبناها الدولة فى الإهتمام بمشروعات البنية التحتية والأساسية التى تساهم فى تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

كما أكد حرص محافظة الإسكندرية على الاهتمام بتطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية من مرافق صرف صحي، ومياه، ورصف وإنارة على مستوى أحيائها.