محافظ أسيوط: إجراءات تنسيقية تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة

أسيوط- ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على مواصلة العمل لوضع حلول لبعض العقبات التي تواجه التنفيذ الفعلي لمنظومة النظافة الجديدة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU بـ 4 محافظات بينها محافظة أسيوط ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام وهو ما يظهر جلياً في توجيهاته المستمرة برفع كفاءة منظومة النظافة بمراحلها المختلفة والتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة من عمليات تدوير القمامة.

فيما عقد وفد من البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة برئاسة الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري بأسيوط، والمهندس إبراهيم أحمد ممثل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة؛ عدة اجتماعات مع مديري إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء بأسيوط، وذلك بالمقر الجديد لإدارة المخلفات الصلبة حيث تم مناقشة موقف وخطط تشغيل معدات النظافة الواردة من البرنامج الوطني التي تم تسليمها للمراكز والاحياء فضلاً عن مناقشة خطة عمل منظومة النظافة وأهم المشاكل والحلول المقترحة والتجارب الناجحة بكل مركز وأهم البيانات المطلوبة في تطبيق برنامج أداة حساب التكلفة لمنظومة المخلفات الصلبة بجميع مراحل المنظومة بالاضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة بكل مركز ومدى استكمال الهيكل التنظيمي لادارات المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء.

كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمقر الجهاز التنفيذي للنظافة والتجميل الكائن بمنطقة عرب المدابغ التابعة لحي غرب مدينة أسيوط بحضور المدير التنفيذي للجهاز ونوابه ومسئولي الحملة الميكانيكية بالجهاز لمناقشة الإمكانيات الفنية والبشرية الموجودة ومعدات الحملة الميكانيكية الخاصة بجهاز النظافة والتجميل والإحتياجات المطلوبة وموقف وخطط تشغيل معدات النظافة الواردة من البرنامج الوطني السابق تسليمها للجهاز بالاضافة إلى مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة حتى الآن على أن يتم عقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول وتقديم الدعم الفني اللازم لنجاح هذا الجهاز الحيوي والهام.

وأكد رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط علي تقديم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط كافة سبل الدعم الممكنة تجاه تطبيق المنظومة وإهتمامه برفع مستوى كفاءة العمل في هذا القطاع الهام والحفاظ على صحة المواطنين موضحاً أهمية دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل بمنظومة النظافة وأهمية تشجيع ودمج عدد أكبر منها للعمل في المنظومة مع التواصل المستمر مع مسئولي المخلفات الصلبة بالقرى وعقد اجتماعات دورية معهم وتفعيل دورهم والاستفادة منهم في مواقع عملهم.

وعلى جانب آخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تكثيف الجهود لتنفيذ مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بكافة مراكز المحافظة مطالبًا السيدات والآنسات بإستثمار تلك المبادرة الفعالة للاطمئنان على صحتهن مشيراً إلى أن الفحص والعلاج مجانى مشيدًا بجهود المجلس القومي في التوعية بالمبادرة الصحية للمرأة ودورهاالتوعوي والتثقيفي ومساهمته في كافة القضايا المجتمعية الهامة.

وفى هذا السياق نظم فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط برئاسة مروة كدواني مقرر الفرع ندوة تثقيفية لتقديم الخدمات وللمساعدة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بكيفية اكتشافه وأعراضه وطرق العلاج منه بالإضافة للطرق الوقائية التي يتم استخدامها لتجنبه.

كما عقد المجلس ندوة أخرى لدعم المرأة في قرى مركز أبوتيج تحدثت خلالها د.مروة كدوانى عن دور المجلس فى خدمة المرأة فى أسيوط وأهمية التوعية بخطورة الختان وتأثيره على الفتاة نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا والزواج المبكر كما تم عرض مجموعة من المشكلات التى تواجه المرأة والتي سيعمل المجلس على حلها خلال الفترة المقبلة.



قومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات تثقيفية بالمراكز للتوعية بصحة المرأة



قومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات تثقيفية بالمراكز للتوعية بصحة المرأة



قومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات تثقيفية بالمراكز للتوعية بصحة المرأة



قومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوات تثقيفية بالمراكز للتوعية بصحة المرأة



منظومة النظافة



منظومة النظافة



منظومة النظافة (



منظومة النظافة