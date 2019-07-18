مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا توافق على وقف إطلاق النار فى دونباس

كييف (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم الممثل الأوكرانى فى مجموعة الاتصال الثلاثية داركا أوليفر بشأن أوكرانيا إن المجموعة وافقت على وقف جديد لإطلاق النار بصورة دائمة فى دونباس، وذلك بدءًا من منتصف ليل 21 يوليو الجارى .

وأضافت أوليفر- حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الخميس، أن مجموعة الاتصال الثلاثية بمشاركة ممثلى مناطق معينة فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك، تكرر تأكيدها بالتزامها الكامل بوقف إطلاق النار بصورة شاملة ودائمة وغير محددة الأجل بدءًا من منتصف ليل يوم 21 يوليو بحسب التوقيت المحلى لكييف.

وأوضحت أن المجموعة الثلاثية اتخذت هذا القرار لأنها تدرك التأثير الإيجابى للالتزام بنظام وقف إطلاق النار، مؤكدة أهمية ضمان السلام للشعب الأوكراني.