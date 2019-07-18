مجلس النواب الأمريكى يصوت لصالح عدم طرح قرار لمساءلة ترامب بغرض عزله

رويترز

صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح تأجيل طرح قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بغرض عزله، وهو ما يحبط الإجراء فعليا في الوقت الحالي لكن لا ينهي القضية التي قسمت الديمقراطيين.

وسعى النائب الديمقراطي آل جرين، راعي القرار، للاستفادة من الانتقادات المتزايدة لترامب بعد هجماته في الآونة الأخيرة على عضوات بالكونجرس من الأقليات.

وصوت المجلس بأغلبية 332 صوتا مقابل 95 لصالح تعليق الإجراء.

كان جرين قد فشل مرتين في السابق في تمرير قرار بالمساءلة، لكن إجراء اليوم الأربعاء كان المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس بكامل أعضائه المسألة منذ أن انتزع الديمقراطيون الأغلبية هذا العام.