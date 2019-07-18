مباحث التموين تنظم قافلة "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه بزفتى

الغربية – عادل ضرة

نظمت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، بإشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، قافلة "كلنا واحد" بمركز ومدينة زفتى، لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن للجمهور بأسعار في متناول الجمهور أقل من مثيلتها بالأسواق.

ولاقت القافلة اقبالا كبير من المواطنين على سيارات القافلة، خاصة اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، والخضر والفاكهة، والبيض، وأعرب المواطنين عن شكرهم لتنظيم مديرية أمن الغربية لهذه القافلة لعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبين باستمراريه هذه القوافل لعرض السلع بأسعار مخفضه للقضاء على جشع التجار.