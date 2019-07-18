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ما لا تعرفه عن متلازمة القلوب المكسورة وعلاقتها بالسرطان

الخميس، 18 يوليه 2019 11:14 ص
ما لا تعرفه عن متلازمة القلوب المكسورة وعلاقتها بالسرطان متلازمة القلوب المكسورة وعلاقتها بالسرطان
كتبت أمل علام

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قالت جمعية القلب الأمريكية إن متلازمة القلب المكسورة مشكلة طبية خطيرة، يمكن أن تحدث بسبب الإجهاد البدنى، أو العاطفى، وتصيب شخصا واحدا من كل 6 أشخاص، يرتبط أيضًا بالسرطان، وفقًا لدراسة جديدة.

القلوب المكسورة
القلوب المكسورة

وأضافت جمعية القلب أن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، المعروف أيضًا باسم متلازمة تاكوتسوبو، تتوسع غرفة الضخ الرئيسية فى القلب بشكل مؤقت، ولا تضخ الدم جيدًا، قد يبدو وكأنه أزمة قلبية، مع ألم فى الصدر، وضيق فى التنفس، لكن عضلة القلب ليست تالفة، موضحة أن أسبابه الدقيقة غير واضحة، ومعظم الناس يتعافون تماما فى غضون أسابى، اكشفت الدراسات السابقة علاقة المتلازمة بالسرطان.

وقال المؤلف البارز الدكتور كريستيان تيمبلين، إن النتائج التى نشرت الأربعاء فى مجلة جمعية القلب الأمريكية تقترح فحص المصابين بالسرطان.

وأضاف تيمبلين، مدير أمراض القلب التداخلية فى الجامعة، "يجب أن ترفع دراستنا أيضًا الوعى بين أطباء الأورام وأخصائى أمراض الدم، بضرورة اعتبار متلازمة القلب المكسورة عند المرضى الذين يخضعون لتشخيص أو علاج السرطان والذين يعانون من ألم فى الصدر أو ضيق فى التنفس أو عدم انتظام فى مخطط كهربية القلب".

متلازمة القلوب المكسورة
متلازمة القلوب المكسورة
 
وقال مركز القلب زيوريخ فى مستشفى جامعة زيوريخ بسويسرا، فى بيان صحفى، فى الدراسة الدولية التي شملت 1604 أشخاص يعانون من متلازمة القلب المكسورة، هناك 267 مصابًا بالسرطان، النوع الأكثر شيوعًا هو سرطان الثدى، يليه الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والأعضاء الجنسية الداخلية، والجلد.

وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالسرطان كانوا أقل عرضة للتعرض لحدوث عاطفية للمتلازمة وأكثر عرضة للموت في غضون خمس سنوات بعد بدء المتلازمة.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة كانت صغيرة جدًا، بحيث لا يمكن تحليل ما إذا كان التشخيص الأسوأ لدى مرضى المتلازمة والسرطان قد يكون بسبب نوع أو مرحلة معينة من السرطان، أو علاج السرطان الذي تم تلقيه.

 وأوضح تيمبلين، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في كيفية ارتباط السرطان وعلاجه، وخاصة العلاج الكيميائي ، بمتلازمة تاكوتسوبو.


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