مايكروسوفت: 800 هجوم سيبرانى من روسيا وإيران استهدف جماعات سياسية أمريكية

كتبت: إنجى مجدى

اتهمت شركة مايكروسوفت، الأمريكية، كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية بإطلاق ما وصفته بمئات الهجمات السيبرانية على جماعات سياسية أمريكية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، فإن قراصنة، يشتبه أنهم تابعين لحكومات روسيا وإيران ودول أخرى، شنوا حوالى 800 هجوم إلكترونى على منظمات سياسية ، خلال العام الماضى، وهى الهجمات التى كشفتها شركة Microsoft Corp. مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الهجمات استهدفت جماعات داخل الولايات المتحدة.

وأضافت أن من بين الجماعات التى تم استهدافها على الأكثر كانت مراكز الابحاث والجماعات غير الحكومية التى تعمل مع المرشحين أو الأحزاب السياسية، أو على القضايا المهمة فى الحملات.

وقالت الصحيفة أن الهجمات يمكن أن تكون تمهيدًا لتوجيه هجمات على الحملات والأنظمة الانتخابية.