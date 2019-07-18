"مايكروسوفت": موظف أوكرانى سابق سرق 2.8 مليون دولار

كتب أحمد علوى

كشف مسئولون فى عملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت"، عن قضية فساد وراءها موظف سابق أوكرانى الجنسية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، اليوم الخميس.

واتهم الإدعاء العالم الأمريكى الموظف السابق بسرقة بطاقات هدايا ومبالغ كبيرة من العملات الرقمية أثناء فترة عمله فى الشركة، ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت لتمويل عمليات شراء حقيقية، بما فى ذلك منزل يمتلكه بقيمة 1.6 مليون دولار، وسيارة "تسلا" ثمنها 160 ألف دولار.

وأعلن مكتب المدعى العام الأمريكية فى المنطقة الغربية من واشنطن، أن فولوديمير كفاشوك، وهو أوكرانى يبلغ من العمر 25 عاما يعيش فى رينتون بواشنطن، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وغرامات بقيمة 250 ألف دولار بعد اتهامه بالاحتيال قبل يومين.

وقال المكتب فى بيان: "شارك كفاشوك فى اختبار منصة مبيعات التجزئة على الإنترنت من مايكروسوفت واستخدم اختبار الوصول هذا لسرقة القيمة المخزنة بالعملة، مثل بطاقات الهدايا"، مضيفا أن المشتبه به كان يسعى لسرقة أكثر من 10 ملايين دولار من الشركة.

وأضاف البيان أن كفاشوك "أعاد بيع القيمة على الإنترنت، مستخدما العائدات لشراء سيارة تسلا بقيمة 160 ألف دولار ومنزل على الواجهة البحرية بقيمة 1.6 مليون دولار".

وأوضح أن كفاشوك حاول إخفاء الأدلة الرقمية التى من شأنها تتبع الاحتيال ومبيعات الإنترنت التى أجراها، واستخدم خدمة خلط عملة البيتكوين فى محاولة لإخفاء مصدر الأموال الذى وصلت فى نهاية المطاف إلى حسابه البنكى.

وعلى مدار 7 أشهر من نشاط كفاشوك غير القانونى، تم تحويل حوالى 2.8 مليون دولار إلى حساباته المصرفية.

ويقول ممثلو الادعاء إن "مايكروسوفت" واجهت كفاشوك بشأن السرقات فى مايو 2018، وتم فصله بعد شهر.

وقال متحدث باسم الشركة لـشبكة "فوكس نيوز"، عندما طلب منه التعليق على الأمر: "نحن لا نؤكد أوضاع الموظفين الحاليين أو السابقين".

وظهر كفاشوك أمام المحكمة الجزئية الأمريكية فى سياتل الثلاثاء الماضى، ولا يزال محتجزا فى انتظار جلسة أخرى من المقرر عقدها الجمعة.