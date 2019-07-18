سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"مايكروسوفت": موظف أوكرانى سابق سرق 2.8 مليون دولار

الخميس، 18 يوليه 2019 04:53 م
"مايكروسوفت": موظف أوكرانى سابق سرق 2.8 مليون دولار مايكروسوفت
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مسئولون فى عملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت"، عن قضية فساد وراءها موظف سابق أوكرانى الجنسية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، اليوم الخميس.

واتهم الإدعاء العالم الأمريكى الموظف السابق بسرقة بطاقات هدايا ومبالغ كبيرة من العملات الرقمية أثناء فترة عمله فى الشركة، ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت لتمويل عمليات شراء حقيقية، بما فى ذلك منزل يمتلكه بقيمة 1.6 مليون دولار، وسيارة "تسلا" ثمنها 160 ألف دولار.

 

وأعلن مكتب المدعى العام الأمريكية فى المنطقة الغربية من واشنطن، أن فولوديمير كفاشوك، وهو أوكرانى يبلغ من العمر 25 عاما يعيش فى رينتون بواشنطن، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وغرامات بقيمة 250 ألف دولار بعد اتهامه بالاحتيال قبل يومين.

 

وقال المكتب فى بيان: "شارك كفاشوك فى اختبار منصة مبيعات التجزئة على الإنترنت من مايكروسوفت واستخدم اختبار الوصول هذا لسرقة القيمة المخزنة بالعملة، مثل بطاقات الهدايا"، مضيفا أن المشتبه به كان يسعى لسرقة أكثر من 10 ملايين دولار من الشركة.

وأضاف البيان أن كفاشوك "أعاد بيع القيمة على الإنترنت، مستخدما العائدات لشراء سيارة تسلا بقيمة 160 ألف دولار ومنزل على الواجهة البحرية بقيمة 1.6 مليون دولار".

 

وأوضح أن كفاشوك حاول إخفاء الأدلة الرقمية التى من شأنها تتبع الاحتيال ومبيعات الإنترنت التى أجراها، واستخدم خدمة خلط عملة البيتكوين فى محاولة لإخفاء مصدر الأموال الذى وصلت فى نهاية المطاف إلى حسابه البنكى.

 

وعلى مدار 7 أشهر من نشاط كفاشوك غير القانونى، تم تحويل حوالى 2.8 مليون دولار إلى حساباته المصرفية.

 

ويقول ممثلو الادعاء إن "مايكروسوفت" واجهت كفاشوك بشأن السرقات فى مايو 2018، وتم فصله بعد شهر.

 

وقال متحدث باسم الشركة لـشبكة "فوكس نيوز"، عندما طلب منه التعليق على الأمر: "نحن لا نؤكد أوضاع الموظفين الحاليين أو السابقين".

 

وظهر كفاشوك أمام المحكمة الجزئية الأمريكية فى سياتل الثلاثاء الماضى، ولا يزال محتجزا فى انتظار جلسة أخرى من المقرر عقدها الجمعة.


امريكا

مايكروسوفت

الفساد فى مايكروسوفت

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مايكروسوفت: 800 هجوم سيبرانى من روسيا وإيران استهدف جماعات سياسية أمريكية

الخميس، 18 يوليه 2019 12:53 م

مايكروسوفت تبتكر هولوجرام يترجم العبارات إلى اليابانية

الخميس، 18 يوليه 2019 07:00 ص

3 أعضاء فقط فى نادى الـ100 مليار دولار.. الفرنسى برنار أرنو يطيح بـ"جيتس" كثانى أغنى رجل فى العالم بثروة 107.6 مليار دولار بفارق 200 مليون فقط عن مؤسس مايكروسوفت.. بيزوس فى المركز الأول رغم فاتورة طلاقه الباهظة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:30 م

مايكروسوفت تحقق إنجاز جديد بعد وصول برنامجها "Word" لمليار تثبيت

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة