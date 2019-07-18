ماليزيا : الطائرات بدون طيار الأمريكية الصنع خالية من عناصر التجسس

أ ش أ

أكدت وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا أن الـ 12 طائرة بدون طيار التي تسلمتها الحكومة من الولايات المتحدة الأمريكية خالية من عناصر التجسس.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن وزير الاتصالات الماليزي جوبيند سينجه ديو قوله -في جلسة استجواب شفهية في البرلمان- إن الوزارة أجرت تقييما لهذه الطائرات التي سيتم استخدامها لمراقبة السواحل والحدود- بالتعاون مع وزارة الدفاع والوكالات المعنية الأخرى- وتأكدت أنها آمنة من عناصر التجسس، مضيفة "لقد تم رؤية هذه الطائرات وفحصها بدقة عند تحضيرها قبل إرسالها إلى ماليزيا.. وبعد استلامها ستقوم الوكالات المعنية بتقييمها مرة أخرى بشكل أدق".