ماذا قالت محكمة النقض عن الانضمام لجماعة الإخوان حتى وقت إشهارها كجمعية؟

كتبت هدى أبو بكر

قالت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 11229 لسنة 88 جلسة 13 يناير 2019، بشأن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه حتى وإن كانت مشهرة كجمعية فى وقت من الأوقات، لكن هذا لا يجعلها بمنأى عن التأثيم الوارد بقانون العقوبات.

وأضافت المحكمة خلال حيثياتها فى الطعن: "لما كان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية – بفرض صحته – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات أعضاء مجلس الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة فى المادة أياً كانت التسمية ما دام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة فى هذه المادة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – هذا إلى أن الحكم قد أثبت انضمام الطاعنين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء وظيفتها والاعتداء على الآخرين وكان الإرهاب وسيلتها لتنفيذ هذه الأغراض فإن هذا ما يوفر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون يستوى فى ذلك أن تكون مجرمة فى ذلك التاريخ أو غير مجرمة، ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد محض جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.