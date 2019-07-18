"لو معندكش وقت".. هذه أماكن تسمح لك بتسجيل الرغبات فى التنسيق 2019

تنطلق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019، يوم الأحد المقبل، على أن تبدأ معامل الحاسب الآلى الموجودة بالجامعات المختلفة، استقبال الطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وهذه قائمة بأماكن تسمح لك تسجيل الرغبات دون الذهاب إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

1- نوادي التكنولوجيا المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

2- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

3- أي كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت (قريب أو صديق).

4- عن طريق معمل الكمبيوتر الموجود في مدرستك أو أي مدرسة قريبة منك، إن توفرت شبكة الإنترنت بها.

5- أي موقع يقدم خدمة الإنترنت.